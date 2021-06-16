Стихийную свалку останков животных обнаружили в Рязани

Фото: Россельхознадзор.

В Рязани обнаружена несанкционированная свалка отходов животного происхождения. В лесопосадке недалеко от перекрестка Куйбышевского шоссе и улицы Новоселковской (по-видимому, Хамбушевская роща) неизвестные сбросили останки конечностей крупного рогатого скота в полипропиленовых мешках.

На место выехали специалисты Россельхознадзора. Чтобы предотвратить угрозу распространения опасных заболеваний, утилизировать отходы и провести дезинфекционные мероприятия, они привлекли коллег из городской ветеринарной станции.

«Проводятся мероприятия по установлению виновных лиц в нарушении ветеринарных правил сбора, перевозки и утилизации биологических отходов и привлечению их к административной ответственности», - заявили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

О подобных случаях ведомство просит сообщать по телефону: 8(4912)37-33-59.