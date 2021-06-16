«Газель» в Солотче сшибла мотоциклиста без прав

Фото: 62.мвд.рф

15 июня в поселке Солотча грузовая «Газель» сшибла мотоциклиста. Полиция опубликовала подробности ДТП.

По предварительной информации, водитель «Газели» при повороте налево должен было пропустить 34-летнего рязанца на Kawasaki, но не сделал этого. Произошло столкновение, в результате которого мотоциклиста госпитализировали. Отмечается, что водитель Kawasaki не имеет водительских прав.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области уточнили, что инцидент произошел примерно в 17:50 на улице Почтовая у дома 5а. За рулем «Газели» был 29-летний рязанец.

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