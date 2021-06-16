В Рязани определились вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Машинисты асфальтоукладчика получают в Рязани от 90 до 100 тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты определили самые доходные вакансии за май. По данным аналитиков SuperJob, больше всего может заработать руководитель группы магазинов в одном из крупнейших российских ритейлеров. Для этого, правда, нужно иметь опыт работы от двух лет на аналогичной должности. Заработная плата составляет 120 тысяч рублей в месяц.

На втором месте вакансия машиниста асфальтоукладчика. Квалифицированному рабочему предлагают зарплату от 90 до 100 тысяч рублей.

Далее идут ведущий разработчик «1С» в ИТ-компании – от 90 тысяч рублей, ведущий инженер программист - от 80 тысяч рублей и руководитель проекта в компании-разработчике телеком оборудования - 80-100 тысяч рублей в месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!