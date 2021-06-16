В Рязани определились вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Машинисты асфальтоукладчика получают в Рязани от 90 до 100 тысяч рублей.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Специалисты определили самые доходные вакансии за май. По данным аналитиков SuperJob, больше всего может заработать руководитель группы магазинов в одном из крупнейших российских ритейлеров. Для этого, правда, нужно иметь опыт работы от двух лет на аналогичной должности. Заработная плата составляет 120 тысяч рублей в месяц.
На втором месте вакансия машиниста асфальтоукладчика. Квалифицированному рабочему предлагают зарплату от 90 до 100 тысяч рублей.
Далее идут ведущий разработчик «1С» в ИТ-компании – от 90 тысяч рублей, ведущий инженер программист - от 80 тысяч рублей и руководитель проекта в компании-разработчике телеком оборудования - 80-100 тысяч рублей в месяц.
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