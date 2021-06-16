В защиту Людмилы Сорокиной появилась петиция - главврача требуют освободить.

В НРВК появилось обращение или петиция, как называют ее анонимные авторы, в поддержку главного врача больницы имени Семашко Людмилы Сорокиной.

По словам людей, кто-то явно пытается свалить всю вину на врачей, вместо того, чтобы разобраться с чиновниками, которые производили закупку аппаратов ИВЛ.

«Мы считаем, что следствие должно как минимум оставить Сорокину под подпиской о невыезде или отстранить от работы пока идет разбирательство, но не сажать в клетку с уголовниками! Людмила Сорокина прекрасный главврач! Да, строгий, да, требовательный руководитель. Но она не боялась идти на конфликт с чиновниками, и теми, кто стоял выше нее», - говорится в обращении.

Как отметили анонимы, все прекрасно знали, что статистика смертей от коронавируса в Семашко «в разы меньше, чем в других больницах города» и это, мол, заслуга «четкой организации труда и умение Сорокиной подобрать команду профессионалов».

В петиции предлагают освободить Сорокину, а к ответственности привлечь «ее настоящих авторов» - сидящих и сидевших в чиновничьих креслах.

Людмилу Сорокину задержали 15 июня по делу о пожаре с человеческими жертвами в больнице имени Семашко. В ближайшее время следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области выйдут с ходатайством в суд об избрании меры пресечения. Ранее «важняки» уже изъяли всю документацию в больнице, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Два человека погибли на месте, один скончался по дороге в машине скорой помощи, еще одна женщина скончалась 15 июня.

Что известно о Людмиле Сорокиной...

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