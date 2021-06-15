Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Солотчинском шоссе

Фото: vk.com/roadrzn62

УМВД по Рязанской области ищет очевидцев ДТП на дороге Спас-Клепики – Рязань, в котором погиб человек. Случилось оно 9 июня между селом Поляны и поселком Солотча, в районе комплекса «В некотором царстве». Тогда примерно в 18:28 столкнулись Toyota RAV4 и Kia Sportage.

В полиции напомнили, что водитель Toyota погиб, а водитель Kia и его двухлетний пассажир были госпитализированы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об аварии просят обращаться по телефону: 8(4912)29-74-99; либо непосредственно в следственное управление по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корп. 1 (каб. 13).