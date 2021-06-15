Николай Любимов провел прием граждан и рассмотрел три обращения

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Николай Любимов рассмотрел три обращения жителей области, которые поступили в региональную общественную приемную «Единой России». Он подчеркнул важность личного участия в приемах граждан и как секретаря рязанского отделения партии, и в качестве губернатора.

«Только в живом общении с людьми можно понять все нюансы каких-то проблем и выйти на системные решения по их устранению. Сегодня партия «Единая Россия» – это ведущая политическая сила. Главный принцип нашей работы – ответственность перед избирателями, перед обществом. Это – партия сторонников нашего президента Владимира Путина», – сказал Николай Любимов.

Он отметил, что в Послании главы государства Федеральному Собранию подчеркивается необходимость постоянного укрепления взаимодействия общества и власти. «Работать для людей и вместе с людьми – это требование президента. И оно распространяется повсеместно: от федерального центра до каждого муниципалитета. Важно, что в Послание включены многие позиции, которые были предложены «Единой Россией». Доверие президента накладывает на нас особую ответственность, и мы должны сделать все, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач», – подчеркнул Николай Любимов.

В ходе приема граждан был рассмотрен вопрос о необходимости ремонта установки станции очистки воды на водозаборе в селе Катино Скопинского района. Коллективную просьбу жителей села озвучила Валентина Серегина. По ее словам, вода подается без очистки сразу из артезианской скважины. Пить ее невозможно из-за большого содержания железа.

По словам главы администрации Скопинского района Александра Бокова, совместно с региональным министерством ТЭК и ЖКХ разработано решение, позволяющее вести строительство небольших станций очистки воды с минимальными вложениями, но при гарантированном высоком качестве. В настоящее время идет подготовка шести проектов. Два из них, в селе Катино и поселке Желтухинский, будут реализованы уже в этом году.

«Министерству ТЭК и ЖКХ необходимо проработать вопрос о том, чтобы помочь району реализовать в 2021 году не два, а сразу все шесть проектов. Там стремятся удешевить строительство, чтобы максимально охватить территории, поэтому район нужно поддержать. Это будет примером для других муниципальных образований», – сказал Николай Любимов.

Положительно был решен вопрос о ремонте спортивного зала в Шиловской школе № 2, с которым педагог дополнительного образования центра «Родник» Елена Насонова. Лидер рязанских единороссов уточнил, что средства будут выделены в рамках профильной программы Рязанской области.

«Спортзал обязательно будет отремонтирован. Наличие современных условий для занятий детским спортом считаю важнейшей темой. Создание и реконструкция школьных спортплощадок – это тоже одна из инициатив «Единой России», – сказал Николай Любимов. – Этот вопрос нужно держать на особом контроле. Просьба подойти к нему комплексно, в том числе уделить внимание обеспечению безопасности».

В ходе приема граждан председатель ТОС «Приокский – 2» города Рязани Марина Жданова рассказала о неудовлетворительном состоянии надземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Рязанская Таможня».

Глава региона отметил, что необходим ремонт объекта, и работы будут выполнены на средства городского бюджета уже в этом году.

Все вопросы, с которыми заявители обратились в ходе приема, находятся на контроле региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

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