В Рязани задержали главврача больницы им. Семашко, где произошел пожар

В Рязани задержали главного врача Рязанской областной клинической больницы имени Семашко Людмилу Сорокину. Информацию об этом «КП-Рязань» подтвердили в правоохранительных органах.

В ближайшее время следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области выйдут с ходатайством в суд об избрании меры пресечения. Ранее «важняки» уже изъяли всю документацию в больнице, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Как отметил в разговоре с «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, «сюрпризы еще будут».

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Два человека погибли на месте, один скончался по дороге в машине скорой помощи, еще одна женщина скончалась 15 июня.

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