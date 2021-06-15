Рязанскую медсестру, пострадавшую на пожаре, прооперировали в Москве

27-летнюю медсестру, которая получила наиболее серьезные ожоги во время пожара в больнице имени Семашко, успешно прооперировали столичные медики. Об этом 15 июня сообщила опергруппа правительства Рязанской области.

Напомним, сразу после пожара и госпитализации, медсестру, получившие обширные ожоги, на вертолете доставили в Ожоговым центр при Национальном медицинском исследовательском центре имени Вишневского.

В настоящее время девушку прооперировали, чувствует она себя удовлетворительно.

Что касается других медсестре, в том числе и ту, что сожгла до кости руку во время тушения, то их выписали домой. Они продолжает находиться под наблюдением врачей, так как находятся в удовлетворительном состоянии (читать подробнее).

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