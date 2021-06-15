С 16 июня горячую воду в Рязани отключат по 109 адресам

Очередное масштабное отключение горячей воды произойдет в Рязани 16 июня. МУП «РМПТС» продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения. Новая их фаза продлится максимально допустимые две недели – до 29 июня.

На этот раз в список попали 109 адресов. Помимо жилых домов это детсады №№43, 116, 136, 143, 145 и стоматологическая поликлиника №3.

Вот список адресов:

- ул. Березовая, д. 1, 1 корп. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и (Д/сад №43), 1к, 1л, 1м, 1н, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Гоголя, д. 29, 31, 33, 33 корп. 1, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 37, 37 корп. 1 (Д/сад №136), 43/26, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 2, 49;

- ул. Корнилова, д. 2б;

- проезд Котовского, д. 23;

- ул. Котовского, д. 1/3;

- ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, 46, 46 корп. 1;

- Михайловское шоссе, д. 240 корп. 1, 250 корп. 1, 250 корп. 2, 250 корп. 3, 250 корп. 4, 250 корп. 5, 250 корп. 6, 250 корп. 7;

- ул. Мусоргского, д. 66, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2;

- ул. Нахимова, д. 3, 3 корп. 1, 66 корп. 1, 66 корп. 2, 68;

- ул. Ушакова, д. 2б;

- ул. Черновицкая, д. 19, 19 корп. 1, 21 корп. 1, 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 3, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2, 25а (Д/сад №143), 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 28, 28 (Стоматологическая поликлиника №3), 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32а (Д/сад №145), 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 36, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 38 корп. 3;

- ул. Щорса, д. 1, 2а, 2б, 2в, 5, 33/9, д. 33а (Д/сад №116), 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2.

С полным списком июньских отключения можете ознакомиться по ссылке.