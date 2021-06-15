Рязанцев предупредили об очередных грозах, ливне и сильном ветре

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 15 июня на территории Рязанской области ожидаются грозы, ливни и ветер порывами до 15 метров в секунду.
Региональное управление МЧС в очередной раз напоминает простые правила безопасности во время непогоды:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- держать наготове электрический фонарь;
- не пользоваться для освещения открытым огнем.
Отметим, что все последние ливни в Рязани заканчиваются бешеными потопами и затоплениями улиц (читать подробнее).
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