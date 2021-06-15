Рязанцам-должникам объяснили разницу между ипотечными каникулами и реструктуризацией. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рязанцы недовольны тем, что банки не идут им навстречу при проблемах с погашением долга, и отказывают в реструктуризации. За первый квартал 2021 года в Банк России поступило 30 таких заявлений.

— Надо помнить, что предоставление реструктуризации - право, а не обязанность банка, — напоминает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина. — Исключением являются так называемые «ипотечные каникулы», на которые может рассчитывать заемщик, документально доказавший, что попал в трудную жизненную ситуацию. А теперь при отказе в ипотечных каникулах банки обязаны объяснять свое решение, чтобы у заемщика была возможность оспорить отказ и доказать право на отсрочку.

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