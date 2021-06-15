На улице Есенина в Рязани сняли на видео драку водителя и пешехода

На улице Есенина в Рязани произошла потасовка между автомобилистом и пешеходом. Сам инцидент случился 11 июня, а видео появилось в сети спустя четыре дня. Запись сделана на видеорегистратор.

Судя по опубликованным кадрам, конфликт имел место на перекрестке с улицей Яхонтова. Мужчина и женщина собирались перейти дорогу по пешеходному переходу, однако поворачивавший направо водитель «Лады Ларгус» их не пропустил. Пешеход, по-видимому, бросил «пару ласковых» слов и стукнул по боковому стеклу зонтом, после чего автомобилист вышел из машины и накинулся на оппонента с кулаками.

Конфликтную ситуацию активно обсуждают в соцсетях.

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