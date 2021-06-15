Под Рязанью спасли группу детей из Коломны, сплавлявшихся по Пре.

14 июня волонтеры поисково-спасательных отрядов «Мещера» и Salus (медики РязГМУ – Ред.) помогли выбраться с реки Пры в районе Красинского кордона туристической группе школьников, завершивших восьмидневный сплав.

Как отмечают волонтеры, туристический клуб «Одиссея» из Коломны связался с поисковиками накануне выхода детей на маршрут.

«Детям выпали незапланированные сложности в походе: в селе Веретье во время грозы сломался трансформатор, обесточив вышку сотовой связи. Итог: группа детей на реке без связи в непогоду», - говорится в сообщении.

В итоге дети вышли на финальную точку маршрута утром 14 июня. Дождями залило дорогу от села Веретье до реки, сделав ее непроходимой для «ГАЗелей», встречавших группу.

«На радость детям - им организовали выезд на трех внедорожниках. Большой белый УАЗ, по словам детей - "лучшее в этом походе!"» - отметили волонтеры-спасатели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!