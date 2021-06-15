На девяти улицах Рязани три дня будут отключать электричество.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
16, 17 и 18 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
В среду, четверг и пятницу электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Чапаева, дома с 3 по 13, д. 17, дома с 21 по 27а, дома с 31а по 47а, д. 20, д. 30, д. 36, д. 40, д. 42, д. 42а;
- ул. Полевая, д. 44а, д. 46, д. 48, д. 50, д. 54;
- ул. Пролетарская, д. 15;
- ул. Хлебная, дома с 1 по 6;
- ул. Рязанская, дома с 2 по 16, д. 20, д. 33, д. 39, дома с 1 по 29, д. 33, д. 39, д. 51, д. 59, д. 47;
- 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3;
- 3-й Нефтезаводской проезд;
- ул. 1-я Нагорная, дома с 1 по 29, дома с 2 по 44;
- садоводческое товарищество «Строитель-6»;
- садоводческое товарищество «Дружба»;
- ул. Нефтезаводская, д. 9.
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