На девяти улицах Рязани три дня будут отключать электричество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

16, 17 и 18 июня в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду, четверг и пятницу электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Чапаева, дома с 3 по 13, д. 17, дома с 21 по 27а, дома с 31а по 47а, д. 20, д. 30, д. 36, д. 40, д. 42, д. 42а;

- ул. Полевая, д. 44а, д. 46, д. 48, д. 50, д. 54;

- ул. Пролетарская, д. 15;

- ул. Хлебная, дома с 1 по 6;

- ул. Рязанская, дома с 2 по 16, д. 20, д. 33, д. 39, дома с 1 по 29, д. 33, д. 39, д. 51, д. 59, д. 47;

- 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3;

- 3-й Нефтезаводской проезд;

- ул. 1-я Нагорная, дома с 1 по 29, дома с 2 по 44;

- садоводческое товарищество «Строитель-6»;

- садоводческое товарищество «Дружба»;

- ул. Нефтезаводская, д. 9.

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