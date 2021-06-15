В шести районах Рязанской области 15 июня отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
15 июня в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сапожковский район:
- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Альяшево, деревня Дербень, деревня Каймань, деревня Новое Зимино, деревня Новое Пронинское, село Старое Зимино, деревня Старое Пронинское, деревня Хорошево — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Столпцы — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Агро-Пустынь, поселок Варские, село Дубровичи, село Заокское, село Коростово, село Шумашь — с 10:00 до 20:00.
Рыбновский район:
- село Вакино — с 10:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Илебники, село Лубонос, деревня Мунор — с 10:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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