В шести районах Рязанской области 15 июня отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

15 июня в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Альяшево, деревня Дербень, деревня Каймань, деревня Новое Зимино, деревня Новое Пронинское, село Старое Зимино, деревня Старое Пронинское, деревня Хорошево — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Столпцы — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Агро-Пустынь, поселок Варские, село Дубровичи, село Заокское, село Коростово, село Шумашь — с 10:00 до 20:00.

Рыбновский район:

- село Вакино — с 10:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Илебники, село Лубонос, деревня Мунор — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!