Ремонт дороги за цирком в Рязани будет стоить около 20 млн

Участок у цирка был полностью разбит, когда был нужен больше всего. Из-за непоследовательности чиновников страдали автомобили рязанцев и общественный транспорт.

Ремонт 639-метрового участка дороге возле цирка в Рязани будет стоить около 20 млн рублей – это максимальная стоимость контракта. Подача заявок от участников торгов уже завершена.

Отремонтировать планируется отрезок улицы Николодворянской от перекрестка с улицей Ленина, улицу Лево-Лыбедскую (сбоку от цирка) и переулок Войкова до пересечения с улицей Новослободской. Этим путем, напомним, приходилось объезжать закрытый на реконструкцию Астраханский мост. В итоге убитая дорога, которую власти не удосужились сделать до перекрытия моста, превратилась в полосу препятствий для транспорта, в том числе общественного.

Согласно дефектной ведомости, на улице Лево-Лыбедской и переулке Войкова дорожное полотно разрушено на 90% площади. Неудовлетворительным проектировщик признал и состояние тротуаров.

Завершить работы от будущего подрядчика требуется до 15 сентября 2021 года.