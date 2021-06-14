На Солотчинском шоссе образовалась многокилометровая пробка

Днем 14 июня при въезде в Рязань образовалась огромная пробка. Об этом сообщили сразу в нескольких социальных сетях.

По предварительным данным, виной всему сломанный грузовик, который и перекрыл одну из полос.

По данным сервиса «Яндек.Пробка» по состоянию на 17:50, длина автомобильного затора растянулась более чем на 6 км. Как указано на карте, на указанном участке произошло две аварии. Движение машин серьезно затруднено.

В настоящее время неизвестны точные подробности случившегося. Информация уточняется.

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