Рязанка Валентина Федосова ярко выступила на шоу «Ты супер 60+»

Валентина Федосова на проекте "Ты супер".

87-летняя Валентина Федосова из Рязанской области ярко выступила в вокальном проекте «Ты супер 60+» на канале НТВ. Выпуск с ее участием вышел в эфир 13 июня.

Валентина Ивановна исполнила песню «Погода в доме», покорив жюри не только замечательным исполнением, но и умением держаться на сцене. Это отметили Игорь Крутой и Диана Арбенина. Причем Крутой добавил, что рязанке удалось передать атмосферу семейного тепла, которую несет в себе эта композиция, а Арбенина вспомнила свои рязанские корни:

- Так приятно было находится рядом, когда вы пели эту песню. Как Вы вышли! А как танцевали! У меня отец из Рязани. Я хорошо понимаю, какие там сильные, хорошие люди, - сказала Арбенина.

Стас Пьеха и Ирина Дубцова, в свою очередь, заметили небывалую энергичность Валентины Ивановны для своих лет.

Биографию Валентины Федосовой публикует издательство «Пресса». В 1933 она родилась в селе Погост Касимовского района, где сейчас и живет. На малую родину она вернулась, проработав до пенсии в Москве – сначала в конструкторском бюро, затем более 30 лет в Главном управлении микробиологии при Совете министров СССР. Имеет звание «Ветеран труда». В 70 лет купила машину и впервые села за руль. Главной отрадой для Валентины Ивановны остаются семилетний правнук и музыка. Также она любит собирать грибы и ягоды, занимается огородом, увлекается рыбалкой, катается на лыжах, принимает участие в различных музыкальных конкурсах и фестивалях.

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