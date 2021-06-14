В рязанском СК подвели итоги работы за пять месяцев 2021 года.

12 июня руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин провел оперативное совещание по итогам работы управления за пять месяцев 2021 года.

На совещании отметили, что количество завершенных расследований уголовных дел за это время сопоставимо со статистикой аналогичного периода прошлого года. Однако, руководство ведомства отметило недостаточную эффективность работы отдельных следователей МСО. Критике со стороны руководства подвергся ряд опытных следователей (читать подробнее).

Кроме того, Владимир Никешкин поставил перед коллективом конкретные задачи на оставшийся период первого полугодия 2021 года, подчеркнув важность расследования преступлений в кратчайшие сроки.

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