ГИБДД отправила нагло припаркованные в центре Рязани авто на спецстоянку

Фото: vk.com/rzn_city

Госавтоинспекция отреагировала на фото автомобилей, нагло припаркованных на тротуаре в центре Рязани. Оно опубликовано в соцсетях 13 июня с подписью: «Кто знает почему в Рязани не работают гаишники?».

В кадр попали несколько машин, водители которых избрали местом парковки тротуар вдоль улицы Соборной со стороны ТЦ «Малина».

«На данное место направлен экипаж ДПС. Приняты меры к задержанию транспортных средств и направлению их на спецстоянку», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.

Также в Госавтоинспекции отметили, что о нарушениях правил остановки и стоянки можно сообщать в дежурную часть ДПС по телефону 8(4912)29-74-54 или 29-74-64.

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