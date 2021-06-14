Ряд опытных следователей рязанского СК подвергли критике.

Ряд опытных следователей рязанского СК подвергли критике. Все произошло 12 июня на оперативном совещании по итогам работы управления за пять месяцев 2021 года.

Критике со стороны руководства следственного управления подвергся ряд следователей, имеющих большой стаж службы в следственных органах, которые обладают «высоким потенциалом к следственной работе». Однако, в 2021 году они снизили интенсивность работы. На совещании всех следователей заслушали.

— В следствии расслабляться нельзя, недопустимо почивать на лаврах, прошлые достижения в службе ни в коей мере не освобождают от выполнения текущих задач, — подчеркнул руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. — Первоочередная задача сотрудников следственных органов - защищать интересы как отдельных граждан, так и государства в целом, качественно выполняя свою работу.

На том же совещании Владимир Никешкин поставил перед коллективом несколько конкретных задач (читать подробнее).

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