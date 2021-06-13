Рязань посетит исследователь таинственных уголков египетских пирамид

Далеко не все гробницы и развалины городов в Египте исследованы

В Рязань прибывает ученый-египтолог Виктор Солкин, автор более 150 научных и популярных публикаций, посвященных цивилизации долины Нила. Ранее он уже рассказывал о тайнах пирамид читателям «КП».

Теперь он выступит с проектом «Русский Египет» – повествованием о судьбах наших соотечественников, побывавших на берегах Нила, истории собранных ими коллекций, о произведениях литераторов XVIII-XX столетий и шедеврах искусства, в которых образы Древнего Египта были переосмыслены нашими архитекторами и живописцами – включая картины Поленова и Айвазовского, тихи Бунина, Гумилева и Волошина.

На лекцию Солкина, которая пройдет в Рязанском университете 17 июня, приглашаются студенты-историки и просто неравнодушные к Древнему Египту рязанцы.