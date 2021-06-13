Политики сдают кровь рязанцам, пострадавшим на пожаре в больнице

На рязанской станции переливания крови всегда готовы принять доноров

Рязанские коммунисты запустили акцию в поддержку пострадавших во время пожара в больнице имени Семашко. Они бросили клич среди молодых сторонников, призвав их приехать на областную станцию переливания крови (на улице Спортивной, 7). Откликнулись в основном член молодежной организации компартии – комсомольцы.

– Кровь нужна довольно часто, – заверила заведующая донорским отделением станции Марина Фолина. – У нас в областном центре есть два гематологических отделения, есть экстренные службы и операционные блоки, есть ковидные госпитали... Везде нужна кровь и изготовленные из нее препараты.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Сгорел первый этаж реанимационного отделения. Погибло три человека, пострадало восемь.