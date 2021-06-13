Call-центр Рязанского медиуниверситета объединили с региональным

Медики из РязГМУ не только отвечали на вопросы по телефону, но и доставляли на дом лекарства и продукты Фото: Владимир ФРОЛОВ

На протяжении года в медицинском университете – РязГМУ имени Павлова – работал call-центр, где волонтеры-медики отвечали на вопросы всех встревоженных состоянием своего здоровья. Это было очень востребовано в начале пандемии, когда информации было недостаточно.

С 11 июня call-центр РязГМУ приостановил работу. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства. Дело в том, что число обращений снизилось, и волонтеров университета решено перевести на работу в аналогичный единый региональный call-центр. Он был создан в прошлом году для помощи гражданам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки.