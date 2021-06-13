Рязанский политик высказался о передаче школы №6 церковной епархии

Депутат Денис Сидоров записал интервью для телевидения у входа в школу

Решение арбитражного суда о том, что городские власти Рязани должны передать здание школы №6 рязанской епархии Русской православной церкви – тема, на которую продолжают высказываться политики.

Руководитель фракции КПРФ в облдуме Денис Сидоров уверен, что отдавать здание 35 семинаристам в ущерб 600 школьникам по меньшей мере неразумно.

– Здравый смысл должен возобладать и школа должна остаться в муниципальной собственности. В Рязани и так 12 школ не хватает. Куда этих 600 детей будут размещать? Очень многое зависит от общественности, мы должны приложить все силы, чтобы не допустить передачи здания школы, – заявил депутат-коммунист.

Население также обсуждает вопрос в социальных сетях. Мнения у людей разные, но пока большинство настроены к реституции (возврату постройки) негативно.