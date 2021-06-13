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Происшествия13 июня 2021 13:04

В Рязани 13 июня ожидается еще один сильный ливень

С метеопредупреждением выступили Росгидромет и администрация Рязани
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Водителям транспорта строго запрещено нарушать правила движения

Водителям транспорта строго запрещено нарушать правила движения

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Около полудня 13 июня рязанцы начали получать на свои мобильные телефоны sms-предупреждения об угрожающем ливне.

По сообщению синоптиков, до конца суток 13 июня на территории Рязани и области местами ожидается гроза, усиление ветра порывами 15 м/с, ливневые дожди, а в отдельных районах возможен град.

12 июня ливень и последующие осадки привели к затоплению части улиц Рязани и прекращению электроснабжения.

Спасатели и власти напоминают, что дождь и ветер могут свалить слабо укрепленные рекламные щиты и линии электропередачи, а также деревья.