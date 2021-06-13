В Рязанской области жертвой COVID-19 стал 27-летний молодой человек

В субботу, 12 июня, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что один из скончавшихся – 27-летний молодой человек. Также в списке 53-летний и 83-летний мужчины и 73-летняя женщина. Молодой человек и мужчины скончались в марте, женщина – в мае.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

В воскресенье, 13 июня, жертв не было.

Всего по состоянию на 13 июня в Рязанской области COVID-19 стал причиной смерти 562 человек.