Рязанские пожарные призвали водителей не закрывать проезд во дворы

Иногда тушить приходится даже загоревшиеся автомобили

Рязанское управление МЧС обратилось к автовладельцам и попросило их не загромождать проезд к жилым домам.

«От скорости прибытия на место пожара напрямую зависит жизнь и здоровье людей» – напомнили пожарные.

Несколько случаев тушений пожаров в последние месяцы проходили в тревожной обстановке. Пожарным машинам приходилось двигаться медленно, с трудом проезжая между припаркованной техникой – ведь водители легковых автомобилей ориентируются только на собственный выезд, тогда как спецтехника может быть шире по размерам.

«В некоторых случаях пожарные машины просто не могут заехать во двор даже через специально созданные для этого проезды, так как в них припаркованы автомобили. Приходится искать объездной путь или тянуть пожарные рукава через двор, теряя при этом драгоценное время», – рассказали спасатели.