Опера в Рязанском кремле была исполнена под дождем

Фото пресс-службы областного правительства с концертного исполнения под дождем

12 июня, несмотря на проливной дождь, в Рязанском кремле состоялось исполнение оперы «Жизнь за царя», в которую входят связанные по смыслу с Днем России «Патриотическая песнь» (бывшая гимном страны с 1991 по 2000 год) и хор «Славься». Исполняли произведение Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова, Рязанский камерный хор, солисты московских Большого театра и театра «Новая опера». 13 июня в 15:00 с концертной программой «Троицыны песни» выступит этнографический коллектив Тульской областной филармонии, а в 19:00 – государственный роговый оркестр (Санкт-Петербург) под руководством Сергея Поляничко.

14 июня, фестивальную программу продолжат концерт-спектакль «Золотой петушок» с музыкой Римского-Корсакова (в 15:00) и гала-концерт телевизионного проекта «Романтика романса» (в 19:00).