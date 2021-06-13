Лужа в рязанском микрорайоне Канищево не исчезает почти 50 лет

Обходить лужу приходится по узкой панели перед магазинами Фото: Владимир ФРОЛОВ

12 июня, после прошедших дождей, рязанские СМИ заметили в социальных сетях рассказ о луже, постоянно собирающейся на тротуаре между домами 14, 15 и 16 по улице Интернациональной. Пешеходам приходится обходить ее либо по узкой панели перед магазинами, расположенными на первом этаже, либо через дворы.

Не каждый пешеход решается пройти по тротуару в этом месте Фото: Владимир ФРОЛОВ

По словам местных жителей, лужа собирается постоянно с 1970-х годов, все усилия коммунальщиков поднять тротуар или сделать сток были безуспешными.