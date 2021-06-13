Комсомольцы протестовали против передачи здания школы №6

Пикеты стояли в Соборном парке, у здания городской администрации и на центральных улицах

Представители комсомольской организации, существующей в Рязани, вместе с молодыми коммунистами провели в центре города серию одиночных пикетов в поддержку учеников школы №6.

«Мы считаем, что в период, когда в городе стоит острая нехватка школ, лишать обучения более 600 учеников ради 35 семинаристов – это борьба со здравым смыслом и кощунство!» – объяснил один из них.

4 июня арбитражный суд признал отказ городских властей в передаче здания незаконным.