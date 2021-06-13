В субботу вечером несколько улиц в Рязани «утонули»

На улице Интернациональной в первую очередь пытались прочистить слив ливневой канализации Фото: Владимир ФРОЛОВ

Во второй половине дня 12 июня в Рязани прошел сильный ливень, о котором предупреждал всех горожан sms-сообщениями Росгидромет. Он продолжился затяжным дождем до самого вечера.

Не во всех районах города ливневая канализация оказалась способна принять и отвести такую массу воды.

На улице Интернациональной у остановки «Аптека» глубина воды достигала 70 см. Не все автомобили решались «прорываться» через водную преграду, разворачиваясь и объезжая по улице Бирюзова или проезжая через соседние дворы.

Автомобили сворачивали во дворы, чтобы объехать зону затопления Фото: Владимир ФРОЛОВ

Такое положение продолжалось около получаса, пока в 21:15 на место не прибыли сотрудники МЧС и коммунальщики, которые принялись чистить забитый слив ливневой канализации.

Согласно сообщению пресс-службы городской администрации, такая же ситуация сложилась на Куйбышевском шоссе под путепроводом (между остановками «Техникум» и «Теплоприбор»), на ул. Рязанской в Никуличах, на ул. Халтурина, на ул. Промышленной. Усиленный состав дежурной службы пришлось посылать для откачки воды на ул. Татарской.

Почти всю ночь с перебоями подавалась электроэнергия на Касимовское шоссе, улицы Новоселов, Зубковой, Быстрецкую, Кальную, Большую. К 6 утра освещение подано по всем этим адресам.