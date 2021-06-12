Под Рязанью выпал «ореховый град» - огородники подсчитывают убытки. Фото: издательство "Пресса".

Днем 12 июня в городе Кораблино выпал крупный град, сообщает «Пресса». По данным издания, град размером с лесной орех выпал под громовые раскаты.

«Несколько минут под громовые раскаты крупные градины сыпались вперемешку с дождем. Некоторые градины пробивали листья растений и деревьев. Огородники подсчитают убытки после дождя», - указывается в сообщении.

Ранее администрация Рязани и управление МЧС предупреждало о грядущей непогоде. Сообщали о грозах, ливне и ветре порывом до 15 метров в секунду.

Рязанцев власти просили не покидать дома, а на улице не стоять под деревьями, линиями ЛЭП, крышами и так далее.

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