Под Рязанью выпал «ореховый град» - огородники подсчитывают убытки. Фото: издательство "Пресса".
Днем 12 июня в городе Кораблино выпал крупный град, сообщает «Пресса». По данным издания, град размером с лесной орех выпал под громовые раскаты.
«Несколько минут под громовые раскаты крупные градины сыпались вперемешку с дождем. Некоторые градины пробивали листья растений и деревьев. Огородники подсчитают убытки после дождя», - указывается в сообщении.
Ранее администрация Рязани и управление МЧС предупреждало о грядущей непогоде. Сообщали о грозах, ливне и ветре порывом до 15 метров в секунду.
Рязанцев власти просили не покидать дома, а на улице не стоять под деревьями, линиями ЛЭП, крышами и так далее.
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