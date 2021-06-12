По необычным признакам пьяного водителя в Рязани обнаружили... сотрудники ППС

Скорее всего, хозяин использовал "копейку" как раз для того, чтобы устраивать своеобразные дискотеки. Фото: сайт регионального УМВД.

Курьезный случай произошел ночью 12 июня на Затинной улице Рязани. О нем рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Во дворе одного из домов стояла подержанная "копейка", превратившаяся в одну большую звуковую колонку. Музыка грохотала так, что жители окрестных домов позвонили в полицию.

На вызов приехали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС). В салоне раритетного авто оказался далеко не трезвый 39-летний рязанец. Патрульные вызвали коллег из ГИБДД - они и отстранили нарушителя от управления ВАЗ-2101.

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