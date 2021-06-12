Целый ряд одиночных пикетов прошел против передачи здания рязанской школы в РПЦ

Вопрос на плакате у многодетной матери далеко не риторический. Фото: портал Я62.

Целый ряд рязанских СМИ рассказал о проведенных одиночных пикетах возле здания "французской" 6-ой рязанской школы. Родители протестуют, не хотят, чтобы здание светской школы передали структурам РПЦ.

Вышла на одиночный пикет и многодетная мать, заявившая, что "не хочет, чтобы ее трое детей жили в машине":

- Нам ничего не говорят: куда пойдут учителя, где будут учиться наши дети. У меня три ребенка, и я не представляю, как я буду возить их в другие школы. Я не хочу, чтобы мои дети жили в машине.

Себя жительница областного центра считает неконфликтным человеком, но в такой ситуации промолчать не смогла:

- Мы боимся потерять не здание, а коллектив, который сложился годами. Я недавно заходила в школу, и впервые увидела учителей такими потерянными. Наших-то детей куда-нибудь распределят по другим школам, а учителям просто скажут: «Спасибо, до свидания»?

Женщина подчеркнула, что администрация Рязани долго просила не поднимать шумихи вокруг происходящего, но ситуация достигла критического момента. Сейчас чиновники ничего не обещают родителям, надеясь, что здание останется у школы.

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