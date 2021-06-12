В Заборье проходит акция против застройки прибрежной территории

Люди активно включились в борьбу за сохранение мест отдыха. Фото: Павел АВЕРИН

Акция против застройки прибрежной территории реки Солотча проходит в эти часы, 12 июня, в селе Заборье. Дело в том, что излюбленная для купания речка с пляжем под Лысой горой берет свое начало в лугах села, административно входящего в Рязанский район.

Предыстория такова. Администрация Заборья два года назад пыталась продать пять участков, примыкающих к водоему. Активистам удалось сделку прервать. Сейчас областным управлением архитектуры (начальник - Роман Шашкин) разработан новый проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) этой территории.

Казалось бы, он должен учесть интересы жителей и уберечь эти участки земли от возможной продажи и застройки. На первый взгляд, буква закона соблюдена. Но в указанной зоне разрешены виды деятельности, априори предполагающие строительство капитальных сооружений.

- Наша стратегическая цель - вывести эту зону из сферы хозяйственных отношений, - пояснил активист движения "За наше Заборье" Максим Керносов. - Мы хотим создать там зону отдыха. В идеальном случае это будет дендропарк и особо охраняемая природная территория.

- В Заборье есть участки, которые можно покупать у администрации. В четырехстах метрах от реки земли много. Мы не для этого переехали из города, чтобы снова в нем оказаться, - с активисткой движения "За наше Заборье" Надеждой Хрущевой трудно не согласиться.

За те полчаса, что мы находились возле пункта сбора подписей стало понятно, что власть в очередной раз получит громкий протест неравнодушных жителей Заборья. Как раз в День независимости России.

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