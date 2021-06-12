Власти помогут деньгами пострадавшим при пожаре в рязанской больнице

Оказывается, чтобы получить определенную сумму компенсации, нужно пройти судебно-медицинскую экспертизу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пострадавшие при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани получат выплаты в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерия Емеца.

- Губернатор принял решение оказать материальную помощь <...> получившим тяжелый вред здоровью - 400 тыс. рублей; средней тяжести вред здоровью - 200 тыс. рублей, - уточнил чиновник.

Емец подчеркнул, что выплаты будут назначены по результатам судебно-медицинской экспертизы, заключения которой еще не получены. Ранее рязанские власти заявили, что семьям погибших в результате пожара выплатят по 1 млн рублей.

Напомним, что оценила ситуацию и вызвала экстренные службы дежурная врач смены, она же с медсестрами после отключения кислорода и электричества начала немедленную эвакуацию.

В настоящее время следователи по особо важным делам рязанского СУ СКР допрашивают в рамках расследования, помимо медперсонала и ответственных руководителей, поставщиков медицинского оборудования.

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