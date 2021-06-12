На две недели отключат горячую воду на четырех улицах Рязани

Задвижки на трубах ГВС перекроют на две недели. Фото: сайт горадминистрации.

С 15 по 28 июня отключат горячую воду на четырех улицах Рязани. Рязанцы лишатся горячего водоснабжения (ГВС) по следующим адресам:

- ул. Яхонтова, д. 3 (д/сад №141), д. 15;

- ул. Есенина, д. 108, д. 110, д. 112;

- ул. Маяковского, д. 22;

- ул. Полевая, д. 3, д. 4.

Отключение обусловлено профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

Для того, чтобы не теряться в догадках, когда же не будет ГВС в вашей квартире, перейдите по ссылке. Здесь можно ознакомиться с утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022

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