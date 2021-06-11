В Рязани рабочему во время работы оторвало палец

В Рязани на одном из предприятий мужчина получил производственную травму, сообщает прокуратура Рязанской области со ссылкой на коллег из Советского района областного центра.

«Работник получил множественные открытые повреждения левой кисти, которые привели к ампутации пальца», - говорится в сообщении. Отметим, что надзирательный орган решил не давать более подробную информацию о предприятии.

Установлено, что руководство завода не до конца проконтролировала соблюдение мер безопасности.

Директору предприятия внесли представление, а виновному лице выписали штраф. Прокурор Советского района не решился сообщить даже сумму штрафа.

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