Минспорт объяснил, что будет делать ФК «Рязань», если займет первое место. Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

В случае победы ФК «Рязань» в чемпионате ПФЛ и принятия решения по его участию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) государственное задание может быть скорректировано. Речь идет об увеличении финансирования, необходимого для участия в данном турнире. Об этом «КП-Рязань» рассказал и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.

Ранее минспорт объяснил, почему ФК «Рязань» не подавал заявку на участие в ФНЛ – и денег жалко, и играли так себе, но все же уверяли, что финансирования для участия в ФНЛ клубу хватит.

Отметим, что при годовом бюджете рязанского клуба в 40 млн рублей (минспорт не опроверг эту цифру) для участия в ФНЛ – это очень небольшие деньги.

— Подавляющее большинство клубов ФНЛ не являются государственными или муниципальными (бюджетными) учреждениями. В связи с этим сведения об их бюджетах не находятся в свободном доступе, а в большинстве случаев являются коммерческой тайной, — ответил Колдин на вопрос, какие клубы ФНЛ имеют бюджет соизмеримый с бюджетом ФК «Рязань»?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!