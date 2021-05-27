Глава Пронского района Александр Шаститко стал обладателем «Хрустального домкрата»

26 мая главе администрации Пронского района Александру Шаститко вручили национальную премию «Бизнес-Успех». Это своеобразный отечественный эквивалент «Оскара» в деловой сфере.

С 2011 года на форумах «Территория бизнеса — территория жизни» в России проводится Национальная премия «Бизнес-Успех» для предпринимателей.

Организаторы проекта — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественной палатой Российской Федерации. Цель проведения — популяризация малого и среднего бизнеса, а также тиражирование успешного опыта улучшения бизнес-климата на местах.

За 9 лет в поддержку проекта провели 103 региональных, окружных и всероссийских форумов, в которых приняли участие: 80 000 предпринимателей, 6 000 представителей муниципальной власти, 160 000 участников онлайн-трансляций и народного голосования, 31 000 участников конкурса, 750 из которых были награждены как победители различных этапов премии.

В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» победителем был признан Пронский район Рязанской области.

После того, как главе райадминистрации Александру Шаститко вручили главный приз «Хрустальный домкрат» и сертификат на развитие территории, он сказал:

- Хочу поблагодарить организаторов за то, что дают возможность в таком конкурсе простым муниципалитетам показать все, на что они способны.

Приз муниципалитета-победителя премии — 1 млн рублей на развитие территории.

- Действительно, муниципалитеты в своей работе уделяют особое внимание развитию бизнеса на своих территориях. Для того, чтобы, как минимум, добиться успеха, в него нужно верить. А еще здорово, когда есть люди, которые верят в себя, - указал Александр Шаститко.