В центре Рязани иномарка на буксире влетела в столб

Днем 27 мая на улице Спортивной произошло ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.
Все случилось во время буксирования на тросе неисправного автомобиля Nissan Primera. У машины заклинило руль, и она врезалась в опору линии электропередач.
В результате дорожного происшествия происшествия 20-летняя пассажирка автомобиля получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что за сутки в Рязани сбили двух пешеходов, один из них скончался. Одно из происшествий зафикисровали на улице Южный Промузел, другое – возле Дягилева (читать подробнее).
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