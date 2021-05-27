Рязанца опросят по факту гибели прокурора Светланы Евликовой

Рязанца Андрея Борисова пригласили в Следственный комитет. По данным «НГ», в обращении на имя председателя ведомства, мужчина сообщил, что владеет важной информацией по делу о доведении до самоубийства прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Светланы Евликовой. По первому требованию следователей он готов предоставить доказательства в виде аудиозаписей.

О смерти прокурора стало известно 17 мая. Вскоре после осмотра места происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), а прокуратура Рязанской области выразила соболезнования в связи со смертью своей сотрудницы.

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