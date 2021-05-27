Работа рязанского художника появилась в новом выпуске «вДудь»

Кадр выпуска на канале "вДудь" (www.youtube.com).

Работа рязанского художника Александра Демкина под названием «Источник» появилась в новом выпуске на YouTube-канале известного блогера Юрия Дудя. Это мурал (очень масштабное граффити), нанесенный на стену здания в дагестанском городе Дербент. Показал и объяснил значение произведения искусства в интервью Дудю музыкант, исследователь граффити-культуры Александр Красовицкий. Его многие знают как вокалиста группы «Animal Джаz».

Работа, о которой рассказал Красовицкий, является частью диптиха – одной из двух картин с единой идеей. Выполнил ее Александр Демкин совместно с художником из Казани Рустамом Кубиком.

«Они объединились, чтобы изобразить две стихии – землю (мужское начало) и воду (женское начало)», - отметил Красовицкий, проведя также параллель с главными компонентами пейзажа Дербента - горами и морем.

Аналогично расшифровывал свое творение сам Александр Демкин, автор «водной» части диптиха.

«Тесная связь двух природных составляющих подобна связи мужчины и женщины, во взаимосвязи которых рождается что-то новое. Свою часть я посвятил женщинам, олицетворяющим стихию воды. Вода — это эмоции. Она пластична, изменчива, часто скрытна. Ей свойственны неопределенность, мечтательность, мягкость проявления», - писал Демкин.

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