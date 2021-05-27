Теплую погоду и грозу ожидают в Рязанской области 28 мая

28 мая в Рязанской области температура в отдельных районах поднимется до +29 градусов. При этом без осадков на этот раз не обойдется, говорится в прогнозе Росгидромета, опубликованном МЧС.

В пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где с грозой (предполагаемые точки обозначены на карте).

По сравнению с четвергом будет заметно теплее. Температура воздуха по области+10...+15 градусов ночью, +24...+29 днем.

Ветер слабый – всего 2-7 м/с, переменных направлении, однако при грозе могут быть порывы до 17 м/с.