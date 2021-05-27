Молодых рязанцев приглашают к участию в федеральном конкурсе для профориентации

Цель отбора – поиск проектов по профориентации для старшеклассников. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 лет.

Любой желающий может предложить свою идею, направленную на решение проблемных вопросов, возникающих у молодых людей в процессе профессионального самоопределения. В проекте должны отражаться конкретная проблема целевой группы и предлагаться эффективный инструмент влияния на нее. Итоги будут подведены 27 июня, лучшие проекты получат финансовую поддержку от 200 000 до 1000 000 рублей.

По словам председателя Координационного Совета МГЕР Дениса Давыдова, конкурс будет реализовываться в трех номинациях: региональный, муниципальный и локальный. - Мы рассчитываем, что наш конкурс проектов поможет молодежи определить свои профессиональные интересы и сформировать образовательные цели на ближайшие годы. Экспертное жюри будет состоять из специалистов по подбору персонала, профессионального образования и т.д. В течение месяца они будут оценивать присланные проекты на основании их актуальности и эффективности. У молодых людей появится возможность реализовать свои идеи на уровне одного региона, города или образовательного учреждения», – добавил лидер МГЕР.

Заявки на участие в конкурсе принимаются заочно с 25 мая по 18 июня включительно по электронной почте – proftok@mger.ru. Вся подробная информация о конкурсе размещена на федеральном сайте МГЕР