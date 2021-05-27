Число жертв коронавируса в Рязанской области достигло 520

Рязанская область продолжает отчитываться о смертельных случаях COVID-19 очень выборочно. 26 мая в официальной статистике отражены еще три летальных исходах. Всего же в регионе 520 человек признали жертвами коронавируса.

О том, что реальные показатели совсем другие, говорят данные о смертности за 2020 год и начало 2021 года. Не отрицает влияния инфекции на избыточную смертность и минздрав. Признаки занижения статистики проявляются, стоит только сравнить Рязанскую область и Москву: в первом случае один умерший приходится на 618 заболевших, тогда как в столице погибает один из 58 пациентов с COVID-19.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии 29068.

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