Рязанские молодогвардейцы вошли в состав Молодежной администрации города.

Отбор в молодежный орган проходил в четыре этапа: подготовка документов, проведение собеседований и интервью с представителями экспертной комиссии, а также презентация собственных идей и проектов, готовых к реализации на базе работы в молодежной администрации. В конкурсе приняли участие более 50 человек, среди которых активисты молодежных организаций, студенты, блогеры и другие. По итогам принятого комиссией решения, членами организации стал 21 человек. Новый состав будет осуществлять свою деятельность в ближайшие три года.

По словам пресс-секретаря РРО ВОО МГЕР Светланы Токаревой, работа в молодежной администрации дает молодежи возможность посмотреть на работу города изнутри, реализовать при поддержке города полезные инициативы и проекты и транслировать позитивный опыт работы со старшими коллегами и дальше. – Очень важно донести до молодежи, что сделать город и область лучше – это в наших силах, все что нужно – начать подчеркнула она.

Молодежная администрация впервые была сформирована в 2014 году в целях привлечения активной молодежи к участию в деятельности органов местного самоуправления, повышения правой грамотности и политической культуры. Работа в администрации ведется на общественных началах и будет скоординирована с созданными при каждом структурном подразделении Общественными советами.