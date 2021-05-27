«Забыл часы и телефон»: в Рязани нашли пропавшего 7-летнего мальчика

Лейтенант полиции не отказался сфотографироваться с найденным мальчиком и его мамой.

Вечером 26 мая в дежурную часть полиции обратилась 32-летняя рязанка со Шлакового, которая сообщила, что около 12 часов дня ее мальчик ушел из дома погулять и не вернулся.

Женщина бросилась искать его во всех близлежащих домах, но ребенка не было. Тогда она обратилась в полицию.

Патрульный наряд обследовал территорию района, где мог находится ребенок, и нашел его играющим на детской площадке.

Оказалось, что мальчик, выйдя на прогулку, оставил дома телефон и наручные часы, заигрался с друзьями и забыл про время.

В этот же день в Рязани бесследно исчезла 11-летняя девочка. Через несколько часов она сама вернулась домой (читать подробнее).

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