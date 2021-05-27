На окраине Рязани сбили насмерть молодого мужчину – работает полиция.

За сутки в Рязани сбили двух пешеходов, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области.

Вечером 26 мая недалеко от дома №1 по улице Южный Промузел 37-летний рязанец за рулем ВАЗ 15-й модели сбил 60-летнего мужчину которого с травмами госпитализировали.

В 7 утра уже 27 мая в районе Дягилева грузовик «ГАЗель», за рулем которого сидел 29-летний рязанец, сбил на скорости своего сверстника из Рыбновского района. Тот, по предварительным данным, переходил дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

На месте работают сотрудники полиции.

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